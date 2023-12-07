Жителя Тюменской области задержали за финансовую помощь ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области по подозрению в финансировании украинской армии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСБ по региону.

«Получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», – рассказали в спецслужбе.

Ранее ФСБ задержала 22-летнего жителя Омска по подозрению в размещении в интернете публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности России. По информации ведомства, молодой человек призывал мобилизованных сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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