Над Воронежской областью перехвачен украинский дрон

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотника системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

«На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гусев отметил, что держит ситуацию в области под контролем и поблагодарил военнослужащих за эффективную работу.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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