Полиция задержала еще одного фигуранта дела о массовом отравлении в Астрахани

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу об отравлении метадоном в Астрахани.
«Астраханские полицейские установили и задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее полиция допросила трех уроженцев Кыргыстана, Узбекистана и Таджикистана. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. Мигрантов задержали в Ставропольском крае и перевезли в Астрахань для следственных действий.
Более 20 астраханцев попали в больницы с токсическим отравлением, предположительно метадоном. Три человека умерли. Возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Астрахань, Наталья Рязанова
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