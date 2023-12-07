Полиция задержала еще одного фигуранта дела о массовом отравлении в Астрахани

Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу об отравлении метадоном в Астрахани.

«Астраханские полицейские установили и задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее полиция допросила трех уроженцев Кыргыстана, Узбекистана и Таджикистана. Их подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. Мигрантов задержали в Ставропольском крае и перевезли в Астрахань для следственных действий.

Более 20 астраханцев попали в больницы с токсическим отравлением, предположительно метадоном. Три человека умерли. Возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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