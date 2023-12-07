ЧП на полигоне в Рязанской области: погиб сотрудник Росгвардии, ещё двое ранены

Сегодня на военном полигоне в Рязанской области произошло ЧП: во время стрельб погиб сотрудник Росгвардии, еще двое – получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
«7 декабря 2023 года в следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в с. Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», – уточнили в СКР.
Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рязань, Светлана Антонова
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