ЧП на полигоне в Рязанской области: погиб сотрудник Росгвардии, ещё двое ранены

Сегодня на военном полигоне в Рязанской области произошло ЧП: во время стрельб погиб сотрудник Росгвардии, еще двое – получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«7 декабря 2023 года в следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в с. Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», – уточнили в СКР.

Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рязань, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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