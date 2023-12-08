Пассажирский самолет с горящими двигателями вернулся в Новосибирск

Вылетевший в Москву пассажирский самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за поломки. Пассажиры рассказали, что из обоих двигателей вырывалось пламя еще во время взлета.

«Боинг-747» авиакомпании «Сибирь» совершил аварийную посадку около 07:00 по местному времени 8 декабря, через 20 минут после взлета. По данным Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета, случился помпаж двигателей, поэтому пилоты решили вернуться в аэропорт отправления.

«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – пояснили в СКР.

Прокуратура также начала проверку для оценки соблюдения норм безопасности воздушных полетов. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с инцидентом, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Неисправный борт временно отстранили от полетов.

Пассажиров сорвавшегося рейса разместили в аэровокзале, пока готовится запасной самолет. Очевидцы рассказали, что вылет рейса немного задержали. Один из двигателей загорелся еще во время взлета, но самолет все же поднялся в воздух. А сразу после взлета пламя показалось и из второго двигателя. Тогда самолет начал поворачивать обратно, рассказали пассажиры порталу ngs.ru.

Ранее самолет Superjet-100 рейса Новосибирск-Талакан вернулся в новосибирский аэропорт из-за неисправности. Пассажиров пересадили на другой борт.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube