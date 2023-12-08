Россия отправила в Газу еще 20 тонн гуманитарной помощи

Россия отправила еще 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Грузовой самолет МЧС России вылетел утром 8 декабря в Эль-Ариш.

«Спецборт Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в город Эль-Ариш. Помощь организована Кабардино-Балкарской Республикой», – рассказали в МЧС.

В связи с блокировкой анклава россияне передадут гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они отвезут помощь в сектор Газа.

6 декабря МЧС отправило 27,5 тонн гумпомощи для жителей Газы по инициативе властей Ингушетии. В состав груза вошли продукты и детские питание, средства личной гигиены, матрасы и одеяла. С начала гуманитарной миссии Россия отправила самолетами МЧС более 300 тонн грузов для населения Газы.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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