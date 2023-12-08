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Пятница, 8 декабря 2023, 12:02 мск

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СКР расследует гибель подростка под обстрелом ВСУ в Горловке

Следственный комитет начал расследование по факту гибели подростка в ДНР в результате обстрела ВСУ. 7 декабря из-за атак с украинской стороны погиб один человек и пострадали двое.

По данным Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, за минувшие сутки ВСУ выпустили 82 снаряда различных типов во время 19 обстрелов. Один из снарядов попал в жилой дом по ул. Филина, 48. В результате погиб мальчик 2010 года рождения.

«Следователи СК России будут расследовать обстоятельства гибели подростка в результате обстрела Горловки украинскими неонацистами. Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступления», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Киевский режим также атаковал Донецк с помощью беспилотника. Дрон сбросил бомбу в Петровском районе города, в результате чего пострадали две женщины: 53 и 44 лет.

6 декабря обстрел ВСУ привел к мощному пожару в Донецке. На место выехали пожарные и попали под повторный обстрел с украинской стороны. Два человека погибли.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Убийства,