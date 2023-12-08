Красноярец замерз насмерть в своей машине, оставшись без бензина

Под Красноярском 22-летний молодой человек насмерть замерз в автомобиле из-за того, что у него закончился бензин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, мужчина 1 декабря перестал выходить на связь с родственниками. Его родители обратились в полицию с заявлением о его пропаже 5 декабря.

Установлено, что 1 декабря молодой человек позвонил отцу и сообщил, что направляется на автомобиле в сторону деревни Кубеково. На связь он больше не выходил.

Сегодня правоохранители сообщили, что тело пропавшего парня без внешних признаков криминальной смерти обнаружили сотрудники уголовного розыска краевой полиции. «Предварительно, мужчина замерз в автомобиле из-за того, что у него закончился бензин», – говорится в сообщении.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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