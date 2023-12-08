Под Новосибирском 22 ребенка едва не замерзли в заглохшем автобусе

Дорожники спасали 22 ребенка на трассе под Новосибирском. Школьники оказались в заглохшем автобусе при морозе в 37 градусов.

Девятилетние дети вместе с семью сопровождающими выехали из Казахстана в ночь на 8 декабря. Они ехали на хоккейный матч в Новосибирск. По пути двигатель автобуса «сильно загудел и заглох», а температура воздуха на улице опустилась до -37 градусов.

«В 00:20 в диспетчерскую поступило сообщение о поломке автобуса. На помощь замерзающим выехал мобильный пункт обогрева. На месте помогли завести автобус и сопроводили до АТП в Краснозерке», – рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Школьников вместе с сопровождением удалось отправить в Новосибирск на попутках вскоре после поломки автобуса.

В конце ноября из-за обильных снегопадов дорогу на КПП «Верхний Ларс» пришлось закрыть. МЧС России развернуло пункты обогрева для водителей, которые более суток стояли в пробке.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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