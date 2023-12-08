В Приморье перевернулся школьный автобус

Автобус со школьниками столкнулся с иномаркой и перевернулся в партизанском районе Приморья. Пострадали девять человек: восемь детей и водитель легкового автомобиля.

Школьники были на экскурсии во Владивостоке и возвращались в село Сергеевка. На 82-м км автодороги Шкотово-Партизанск, недалеко от села Казанка, водитель автобуса на повороте не уступил дорогу Toyota Sprinter, и они столкнулись. В результате иномарка оказалась сильно повреждена, а автобус упал на бок.

По данным краевого УМВД, в салоне находились 21 школьник 2007-2009 годов рождения, один взрослый сопровождающий и водитель. Восемь учеников обратились за медицинской помощью. После осмотра семерых отпустили долечиваться амбулаторно, одного ребенка отправили в больницу. В стационар попал и 45-летний водитель иномарки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура организовала собственную проверку.

Ранее в Приморском крае школьный автобус вылетел с обледенелой трассы и перевернулся. Пострадали восемь детей.

Партизанск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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