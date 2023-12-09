В Брянской области после обстрела ВСУ повреждены четыре дома

Украинские войска обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия», – написал глава области в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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