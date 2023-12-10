В новой Москве собака вытащила младенца из коляски и растерзала его

В новой Москве немецкая овчарка набросилась на спящего в коляске младенца и растерзала. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Трагедия случилась в поселении Сосенское вечером 9 декабря. Женщина оставила своего трехмесячного сына в коляске на улице рядом со своей собакой и зашла в дом буквально на пару минут. В это время овчарка вытащила мальчика из коляски и стала терзать его на снегу.

Младенца доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Врачи оказывают ребенку всю необходимую медпомощь, но пока не дают прогнозов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube