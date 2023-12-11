В Ростове-на-Дону 80 человек пострадали из-за гололеда

В Ростове-на-Дону 80 пострадавших обратились в травмпункты с травмами, полученными из-за гололеда. Об этом сообщает региональный минздрав.

В понедельник утром дороги и тротуары города покрыла толстая ледяная корка. При этом в течение дня шел ледяной дождь.

«На 12.00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей», – говорится в сообщении. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Кроме того, на отдельных участках федеральной трассы М-4 «Дон» движение затруднено из-за погодных условий.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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