В Ростовской области из-за ледяного дождя без света остаются около 100 тысяч человек

В Ростовской области ледяной дождь и сильный ветер стали причиной массового отключения электричества. По последним данным, без света остаются около 100 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Непогода в Ростовской области наблюдается с понедельника. Накануне местные власти сообщали об отключении энергоснабжения в домах, где проживают около 180 тысяч человек. Ремонтные бригады устраняют неполадки.

«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, из-за гололеда в травмпункты Ростова-на-Дону обратились более 330 человек, около 70 из них дети. В связи с этим занятия в школах были переведены на дистанционный формат или перенесены на субботу.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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