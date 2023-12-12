Ракету «Точка-У» сбила система ПВО под Белгородом

Силы противоздушной обороны утром во вторник пресекли попытку атаки ВСУ по объектам на территории России с применением тактической ракеты «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны РФ.

Украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью в пять часов утра, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, что система ПВО сбила воздушную цель над селом Бессоновка Белгородского района. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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