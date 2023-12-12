Пятеро детей провалились в яму с кипятком в Ивановской области

В Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком, сообщает телеграм-канал Baza. Детей госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Южа. Грунт провалился у школы на магистральной линии теплоснабжения в районе улицы Пушкина в результате прорыва теплотрассы. Из-за плохой погоды и видимости идущие в школу дети не заметили яму с кипятком и по очереди провалились в нее.

Прокуратура Южского района проводит по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. «В ходе проверки будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей – ООО «Тепло людям. Южа»», – говорится в сообщении. Результат проверки взят прокуратурой области на контроль.

Иваново, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube