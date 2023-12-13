В Новосибирске задержан мужчина, пытавшийся устроить теракт в военкомате

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в попытке теракта в военкомате Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
На прошлой неделе в здании военкомата обнаружили самодельную бомбу, помещенную в мультиварку. Взрывное устройство было начинено серым порошком, имело таймер с проводами. Специалисты взяли фрагмент для исследования, а остальное робот-манипулятор отвез подальше от возможных прохожих и уничтожил, сообщал телеграм-канал Shot.
По данному факту возбудили уголовное дело о теракте.
Подозреваемого в попытке взрыва в военкомате задержали на 48 часов в порядке ст. 98 УПК, уточнил собеседник ТАСС.
Новосибирск, Наталья Петрова
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