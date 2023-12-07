В Новосибирске возбудили дело из-за бомбы в военкомате

Расследование по факту обнаружения бомбы в здании военкомата начато в Новосибирске. Фрагмент бомбы отправили на экспертизу, а само устройство уничтожили.
Самодельную бомбу нашли в мультиварке в здании военкомата. Устройство было начинено серым порошком, имело таймер с проводами. Специалисты взяли фрагмент для исследования, а остальное робот-манипулятор отвез подальше от возможных прохожих и уничтожил, сообщил телеграм-канал Shot.
Инцидент классифицировали как теракт и возбудили уголовное дело.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ, террористический акт», – рассказали ТАСС в оперативных службах.
Устанавливаются причастные и обстоятельства появления бомбы в учреждении.
В Кемеровской области мошенники заставили женщину поджечь здание военкомата. Уборщица местного кооператива была уверена, что пожар уничтожил бы документы на незаконный кредит на ее имя.
Новосибирск, Наталья Рязанова
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