В Новосибирске возбудили дело из-за бомбы в военкомате

Расследование по факту обнаружения бомбы в здании военкомата начато в Новосибирске. Фрагмент бомбы отправили на экспертизу, а само устройство уничтожили.

Самодельную бомбу нашли в мультиварке в здании военкомата. Устройство было начинено серым порошком, имело таймер с проводами. Специалисты взяли фрагмент для исследования, а остальное робот-манипулятор отвез подальше от возможных прохожих и уничтожил, сообщил телеграм-канал Shot.

Инцидент классифицировали как теракт и возбудили уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ, террористический акт», – рассказали ТАСС в оперативных службах.

Устанавливаются причастные и обстоятельства появления бомбы в учреждении.

В Кемеровской области мошенники заставили женщину поджечь здание военкомата. Уборщица местного кооператива была уверена, что пожар уничтожил бы документы на незаконный кредит на ее имя.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube