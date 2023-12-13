Более 400 тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Более 400 тыс. жителей Дагестана, ЛДНР, Псковской и Ростовской областей остаются без электричества из-за непогоды. Минэнерго РФ провело заседание оперштаба по решению вопросов восстановления электроснабжения.

В ряде регионов России ледяной дождь, обильные снегопады на фоне похолодания вызвали обрыва проводов и другие аварии в энергосистеме. В ДНР 106,5 тыс. человек в 258 населённых пунктах пока остаются без света, но к ремонту подключили более 250 человек и свыше 100 единиц спецтехники.

В ЛНР более 120 тыс. человек пострадали из-за аварийных отключений электроэнергии. Вечером 11 декабря их было почти 201 тысяча, но энергетики сумели частично восстановить снабжение электричеством. 289 человек и 94 единицы спецтехники заняты в ремонтных работах.

В Дагестане продолжительные дожди оставили без света почти 70 тыс. жителей в 21 населённом пункте.

В Псковской области пострадали 658 поселений, где электричество пока не доступно более восьми тысячам человек. в регион съехались энергетики из соседних регионов, чтобы поскорее восстановить электроснабжение.

В министерстве подчеркнули, что ремонтные бригады отправляются к месту аварии, как только это становится безопасным. Минэнерго держит ход аварийно-восстановительных работ на особом контроле.

Как сообщал «Новый День», в Ростовской области почти 180 тыс. человек попали под аварийное отключение электричества. На утро 13 декабря ремонтникам удалось вернуть свет в дома почти 80 тыс. ростовчан.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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