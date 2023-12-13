В Белгородской области автомобиль подорвался на мине

В Белгородской области автомобиль с мирными жителями наехал на мину. В результате пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Краснояружском районе. «По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго – закрытая черепно-мозговая травма», – сообщил глава региона.

Двоих пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Третьего раненого с сотрясением мозга госпитализировали в Краснояружскую центральную районную больницу.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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