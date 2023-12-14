Более 140 тысяч жителей четырех регионов России остаются без света после ледяного дождя

Свыше 140 тыс. человек остаются без электричества в четырех российских регионах из-за непогоды. Об этом сообщило Минэнерго РФ в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Дагестане. При этом проблемы с электроснабжением до сих пор не решены в Ростовской области, ЛНР, ДНР и Псковской области. В этих регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Так, согласно данным на 06:00 мск, в Ростовской области без электричества остаются 10,5 тыс. человек, в ЛНР – 76,8 тыс. человек, в ДНР – 49,9 тыс. человек и в Псковской области – 4,9 тыс. человек.

В Минэнерго не уточняют сроки завершения восстановительных работ.

Добавим, поздно вечером 13 декабря жители северной части Махачкалы перекрыли автодорогу на нескольких улицах из-за продолжительного отключения электричества, сообщает РБК. Протестующие горожане также пожаловались на то, что отсутствия в течение нескольких суток света в их домах также не работают обогревательные приборы. В Минэнерго Дагестана заявили, что энергоснабжение в поселке Сепараторов и на улице Гамидова будет восстановлено в течение 2-3 часов. «Продолжительное отключение потребителей, по данным энергетиков, связано с тем, что специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи. Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия», – отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что более 400 тыс. жителей Дагестана, ЛНР, ДНР, Псковской и Ростовской областей оставались без света из-за сильного ветра, ледяного дождя, обильных снегопадов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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