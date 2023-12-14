Староста села на Украине взобрался на памятник советскому солдату и не дал его снести

Староста села Смыков во Львовской области залез на памятник советскому воину и помешал его снести. Об этом сообщают украинские СМИ.

Памятник в селе должны были демонтировать 12 декабря. В село прибыла техника для демонтажа, однако местный староста Виталий Левицкий взобрался на него и сказал, что не позволит снести монумент. Ни сотрудники полиции, ни власти не смогли демонтировать памятник, заявил советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик в своих соцсетях.

Сам староста заявил, что снос монумента – это уничтожениее исторической памяти. «Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», – заявил Левицкий, чьи слова приводит «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что жители двух сел в Ивано-Франковской области на западе Украины отказались сносить памятники советским бойцам.

Львов, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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