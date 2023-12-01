Жители Прикарпатья отказались сносить памятник красноармейцам, «погибшим от рук украинских буржуазных националистов»

Директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Степана Бандеры* Ярослав Коретчук в пятницу, 1 декабря, возмутился тем, что жители двух сел в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским бойцам, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцстетей Коретчук написал: «Жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое во время собрания высказались против демонтажа памятников советским солдатам. Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН* и УПА*. Фамилии оставили, только надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов» замазали. У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?».

*Организация и/или физлицо признаны террористическими и запрещены в России

Ивано-Франковск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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