На Камчатке отравившихся рабочих накормили неизвестным мясом

Работники столовой готовили для строителей неизвестное мясо, установил Россельхознадзор. У продукта не было документов, и он мог оказаться небезопасным.

ООО «Сангин» из Камчатского края занималось питанием рабочих, строивших новый терминал аэропорта. Работники общепита сообщили, что готовили лагман из «мраморной говядины», привезенной из Воронежской области. Но сопроводительные документы на мясо оформлены только для оптово-розничной базы в Петропавловске-Камчатском, но не для ООО «Сангин».

«Невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса. Ветеринарные сопроводительные документы на сырье в столовой не оформлялись. Невозможно подтвердить его качество и безопасность», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство передало материалы проверки в суд и правоохранительные органы. 12 декабря Елизовский районный суд приостановил работу столовой ООО Сангин» на 30 суток.

Вечером 5 декабря 41 рабочий с признаками отравления обратился к медикам. Всех госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Елизово, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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