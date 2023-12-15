В Калуге 10 подростков сколотили банду и избивали мигрантов

В Калуге задержали 10 подростков, которые заманивали мигрантов на фальшивые свидания и избивали их. Все происходящее они снимали на камеру и распространяли видео в мессенджерах и соцсетях.

По данным следствия, лидерами банды были два 16-летних юноши, один из них еще учился в школе, другой ходил в колледж. К ОПГ присоединилась 14-летняя девушка, которая должна была вступать в переписку с мигрантами в соцсетях, выманивая на встречу, передает «Baza».

В общей сложности было совершено не менее восьми нападений, в результате которых пострадали граждане Узбекистана, Таджикистана и Армении. Видео с избиением выкладывали в сеть. Для распространения роликов были специально созданы два телеграм-канала.

Сейчас все члены банды задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Во время обысков у подозреваемых нашли ножи, пистолеты, инструкции по изготовлению самодельной бомбы, а также символику «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России).

Калуга, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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