Житель Нальчика готовил теракт на вокзале по указке из Киева

Силовики предотвратили теракт на вокзале города Нальчик. Взрыв должен был прогреметь под Новый год, сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

Во время обыска у 42-летнего подозреваемого нашли компоненты для изготовления взрывчатки, пакет с гвоздями и саморезами, две готовые бомбы, закрепленные в железном ведре. Для манипуляций с бомбами мужчина арендовал гараж.

Подозреваемый признался, что действовал по указке украинских кураторов, с которыми держал связь по телефону. Все необходимое он купил сам, собрал бомбы и готовился взорвать их под Новый год в здании железнодорожного вокзала.

Возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном приобретении и изготовлении взрывчатки.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который помог организовать теракты в 15 регионах РФ.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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