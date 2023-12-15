В Иране 11 человек погибли при атаке на полицейский участок

По меньшей мере 11 человек погибли, еще несколько пострадали в результате нападения на полицейский участок на юго-востоке Ирана. Также убиты несколько нападавших, передает Associated Press.
Нападение произошло около 02:00 часов в городе Раск. Неизвестные люди открыли огонь по сотрудникам участка. Полицейские вступили в перестрелку и убили несколько нападавших. Среди погибших в участке офицеры полиции и военные.
Агентство отмечает, что это нападение стало частью серии атак на полицейские участки по всей стране. В организации атак подозревают радикальное движение, но полиция не разглашает данные расследования.
Ранее беспилотник атаковал объект Минобороны Ирана. Дрон был сбит средствами ПВО.
Раск, Наталья Рязанова
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