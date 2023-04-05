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Среда, 5 апреля 2023, 11:28 мск

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В Иране беспилотники атаковали военный объект

В Иране была совершена атака на объект Министерства обороны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Нападение произошло в Исфахане сегодня ночью. Беспилотный летательный аппарат приблизился к комплексу «Амир аль-муминин».

По данным агентства, дрон был сбит системой противовоздушной обороны на подлете к комплексу, при этом никакого ущерба нанесено не было.

В конце января в Иране произошли ЧП сразу на нескольких заводах, где производят товары военного назначения. Один из дронов сбила система противовоздушной обороны, два других были перехвачены оборонительными ловушками и уничтожены.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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