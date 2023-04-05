В Иране беспилотники атаковали военный объект

В Иране была совершена атака на объект Министерства обороны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Нападение произошло в Исфахане сегодня ночью. Беспилотный летательный аппарат приблизился к комплексу «Амир аль-муминин».

По данным агентства, дрон был сбит системой противовоздушной обороны на подлете к комплексу, при этом никакого ущерба нанесено не было.

В конце января в Иране произошли ЧП сразу на нескольких заводах, где производят товары военного назначения. Один из дронов сбила система противовоздушной обороны, два других были перехвачены оборонительными ловушками и уничтожены.

Тегеран, Зоя Осколкова

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