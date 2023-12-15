Более 500 человек пострадали при столкновении поездов в Пекине

Два наземных поезда метро столкнулись в Пекине. Бригады скорой отвезли в больницы 515 человек, у 102 пострадавших врачи диагностировали переломы, пишет South China Morning Post.
Авария случилась вечером 14 декабря на линии Чанпин. Один состав стоял на станции, а второй подъезжал к ней. Сигнал был красным, и машинист нажал на тормоза, но состав продолжил катиться под горку. В результате поезда столкнулись. Предварительно, причиной аварии стали скользкие из-за непогоды рельсы.
Прибывшие на место аварии бригады скорой помощи на месте помогли сотням пострадавших. 515 человек отвезли в больницу для проверки диагноза. У 102 пострадавших выявили переломы, некоторых отпустили лечиться амбулаторно. 67 человек госпитализировали.
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Пекин, Наталья Рязанова
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