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Понедельник, 11 декабря 2023, 13:18 мск

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В Китае из-за снегопада прервано движение поездов

Сильный снегопад обрушился на север Китая, что стало причиной проблем с транспортом. На многих магистралях ограничено движение автомобилей, наблюдаются перебои на железной дороге.

Со сложностями столкнулись 12 провинций КНР, сообщают местные СМИ. В провинции Шаньси частично прекращено движение поездов. В провинции Хэнань временно закрыли аэропорт Чжэнчжоу, а в трех городах отменили занятия в школах.

Кроме того, из-за гололеда и переметов ограничен проезд автотранспорта по 95 автомагистралям.

В Пекине приостановлено движение автобусов по 187 маршрутам. Из-за погодных условий утром 11 декабря в китайской столице были отменены десятки рейсов.

Вместе с тем, в ряде районов северо-восточной провинции Хэйлунцзян ожидаются сильные морозы. Столбики термометров на этой неделе опустятся до -25...-30 градусов Цельсия.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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