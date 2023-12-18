Вертолет МЧС вывез из тайги охотника с обмороженными ногами

Один человек погиб, один пострадал в результате пожара во время охоты в Иркутской области. Спасатели с помощью вертолета вывезли из тайги охотника с обмороженными ногами, рассказали в пресс-службе министерства.

Отец, сын и их друг отправились на охоту Казачинско-Ленском районе. Они укрылись от непогоды в зимовье, но растопили печь слишком сильно, и случился пожар. Один мужчина умер на месте от ожогов. Пока добирались до другого зимовья, сын погибшего обморозил ноги. Третий охотник сумел дойти до поселка и вызвать помощь.

«На место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту и отправились местные спасатели с проводником. Спасатели подняли на борт пострадавшего мужчину. Его доставят в лечебное учреждение поселка Магистральный Иркутской области», – пояснили в МЧС.

Ранее спасатели с вертолета нашли и эвакуировали двух туристов 70 и 72 лет, поиски которых длились девять дней. Мужчины вовремя не появились на стоянке и перестали выходить на связь.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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