В Удмуртии предотвращен теракт против главы предприятия оборонки

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинской террористической организации готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Удмуртии. Об этом сообщила российская спецслужба.

Подозреваемый, гражданин России 1990 года рождения, планировал привести в действие самодельное взрывное устройство.

У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы и взрывчатые вещества, а также средства связи с перепиской с украинскими координаторами.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Ранее сообщалось о задержании в Ростовской области украинского шпиона, собиравшего данные о личном составе и передвижениях подразделений ВС России из зоны специальной военной операции

Ижевск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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