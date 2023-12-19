Норвегия отказалась принять самолет из РФ с умирающим пассажиром – СМИ

Авиационные власти Норвегии отказали в посадке российскому самолету с пассажиром в тяжелом состоянии. Борт вернулся в аэропорт вылета в Москве, сообщил телеграм-канал Shot со слов пассажиров.

ЧП случилось на борту самолета компании Nordwind Airlines, который перевозил пассажиров из Москвы в кубинский Варадеро. Самолет вылетел из столицы в 11:25 часов, но вскоре одному из пассажиров стало плохо: открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

Норвежские аэропорты не приняли борт с больным человеком, и пилоты решили возвращаться в Москву. Власти Норвегии разрешили пересечь свое воздушное пространство, чтобы путь до России был короче, сообщила представитель управляющей аэропортами Норвегии компании Avinor Кэтрин Фрамхолт.

«Экстренная медицинская ситуация на борту позволяет получить разрешение на использование норвежского воздушного пространства», – сказала она в беседе с телеканалом NRK.

По данным телеграм-канала, самолет удачно приземлился в Шереметьево. Больной мужчина был жив и в сознании. Самолет встречала скорая помощь, она увезла пострадавшего.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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