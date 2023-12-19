Под Брянском сбит украинский беспилотник

Силы противоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ с применением дрона самолетного типа была пресечена сегодня около 09:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник был уничтожен над Брянским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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