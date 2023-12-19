Более 8000 жителей Находки остались без тепла из-за аварии

Коммунальная авария привела к отключению теплоснабжения в некоторых районах Находки Приморского края. Порядка восьми тысяч человек остались без тепла, сообщили в краевой прокуратуре.
Авария произошла днем 19 декабря 2023 года в одной из котельных города.
«Произошло прекращение теплоснабжения улиц Арсеньева, Омской, Пирогова и Рыбацкой в Находке. Коммунальная услуга не предоставляется более восьми тысячам жителей 56 многоквартирных домов», – говорится в сообщении.
Ведомство начало проверку инцидента и проконтролирует сроки устранения аварии.
Ранее более 32 тыс. жителей Находки остались без холодной воды из-за ремонта на электросетях. Аварийное отключение водоснабжения затронуло 219 многоквартирных домов.
Находка, Наталья Рязанова
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