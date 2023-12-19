Третий за утро дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью

Министерство обороны России сообщило об уничтожении третьего за сегодняшнее утро украинского беспилотника самолетного типа над Брянской области.

По информации ведомства, первый дрон ВСУ был сбит около 9:20 мск. Атака второго БПЛА была пресечена около 10:00 мск. Третий беспилотник были уничтожен средствами ПВО в 10:20 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что все три дрона ВСУ сбиты над Брянским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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