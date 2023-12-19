В Ярославле на трехлетнего ребенка упала снежная глыба

В Ярославле трехлетняя девочка попала в больницу после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по данному факту.

Инцидент произошел утром 19 декабря на Республиканской улице. Ребенок госпитализирован. «Степень тяжести вреда здоровью устанавливается», – сообщает СУ СК РФ по региону.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Обстоятельства инцидента выясняются. В рамках проверки будут установлены лица, ответственные за своевременную очистку крыш от снега, отметили в СКР.

Проверку в связи с инцидентом проводит и прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании здания в зимний период, включая оценку законности действий должностных лиц», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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