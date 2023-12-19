В Петербурге ребенок попал в больницу после падения глыбы льда на коляску

Глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком в Санкт- Петербурге. Малыш в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

ЧП случилось на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе северной столицы. Женщина с ребенком шла по улице, когда прямо на коляску упала ледяная глыба. У коляски отлетели колеса, а ребенок внутри получил травму.

Прохожие вызвали скорую помощь, поскольку мать пострадавшего малыша была в шоке. Ребенка с родительницей забрала скорая. По данным портала 78.ru, состояние ребенка оценили как средней тяжести.

Накануне Следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело по факту гибели 31-летнего мужчины в результате падения наледи с крыши дома.

В Ярославле прокуратура и СКР проверяют аналогичный инцидент: трехлетняя девочка попала в больницу после падения на нее снежной глыбы с крыши здания.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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