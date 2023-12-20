В КНР число погибших при землетрясении выросло до 131 человека

Число жертв мощного землетрясения в Китае увеличилось до 131 человека. Спасатели почти завершили поиски выживших, без вести пропавшими числятся 16 человек.

Военные, спасатели и волонтеры работали круглосуточно, чтобы поскорее вытащить выживших из-под завалов. Похолодание сократило время, в течение которого люди могли бы выжить под обломками зданий. Из безопасного периода осталось около 10 часов, потом шансы найти живых пострадавших резко упадут.

Число погибших выросло до 131 человека: 113 в провинции Ганьсу и 18 в Цинхае. Число пострадавших увеличилось до 980 человек в обеих провинциях. Только в Ганьсу спасатели достали из-под завалов 78 человек, передает портал News18.

Перед местными властями встала другая проблема: многие палатки для размещения пострадавших не рассчитаны на холодную погоду, но даже их недостаточно. Температура воздуха продолжает падать, людям не хватает теплых вещей, не всем хватает места в пунктах временного размещения.

Министерство транспорта отчиталось, что все дороги в пострадавших районах отремонтированы, последствия оползней и землетрясения ликвидированы. Открыто движение даже в отдаленных сельских районах, пишет South China Morning Post.

Землетрясение произошло в ночь на 19 декабря и ощущалось в большинстве соседних с пострадавшими провинциями районов.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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