Более 110 человек погибли в результате землетрясения в Китае

В результате землетрясения на северо-западе Китая, по последним данным, погибли 116 человек, еще более 230 человек пострадали. Об этом информирует Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 111 жертвах.

По данным СМИ, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, еще 11 человек – в соседней провинции Цинхай.

Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу в 23:59 по пекинскому времени (18:59 мск). Очаг находился на глубине 10 км. Власти Китая ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый – наивысший.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился начать полномасштабные поисково-спасательные работы, эвакуировать и расселить пострадавших, а также своевременно оказывать медпомощь раненым, чтобы свести к минимуму жертвы, передает агентство «Синьхуа». Китайский лидер потребовал приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших от землетрясения и ликвидации последствий удара стихии.

В результате землетрясения пострадало множество жилых домов, повреждены объекты водоснабжения, электроснабжения, транспортной инфраструктуры и связи. СМИ сообщают о рухнувших домах, поврежденных дорогах и разрушенных ЛЭП. В пострадавшие районы направлены спасатели, пожарные и медики. В поисково-спасательных работах задействованы свыше 1,4 тыс. человек.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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