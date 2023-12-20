Бастрыкин поручил расследовать нападение на фельдшера в Саратове

В Саратове пьяная женщина избила фельдшера скорой помощи во время вызова. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СКР, 19 декабря бригада скорой прибыла в Заводской район Саратова на «острый живот». Пациентом был 40-летний мужчина. Диагноз не понравился его 37-летней знакомой, которая была пьяна. Женщина ударила фельдшера по голове и сбежала.

СКР начал доследственную проверку инцидента, но глава ведомства посчитал, что есть основания для начала официального расследования.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», – пояснили в СКР.

В томском села Иштан пропала фельдшер, а позже тело женщины нашли спрятанным в лесу. Предварительно, пациент, к которому она пришла на вызов, убил ее, а собутыльники помогли спрятать тело.

Саратов, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube