Тайник с западным оружием найден в ЛНР

Схрон с иностранным оружием обнаружили силовики на территории Луганской народной республики. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

Тайник был оборудован в заброшенном тоннеле рядом с населенным пунктом Белое.

По данным ведомства, среди найденного оружия – шведско-британская ПТУР NLAW и гранаты GHO-1 RDX болгарского производства.

Также из схрона изъяты снайперская винтовка ОСВ, украинская штурмовая винтовка «Вулкан», гранатометные выстрелы и около 50 тысяч патронов разного калибра.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в Волновахском районе ДНР тайник с секретными документами Службы безопасности Украины.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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