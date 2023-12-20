Пять человек пострадали в ДТП с автобусом под Тюменью

Легковая машина и автобус с пассажирами столкнулись на трассе Тюмень-Омск. В результате пострадали пять человек, рассказали в ГИБДД Тюменской области.

Авария случилась рано утром 20 декабря на 219-м км автодороги в Голышмановском городском округе. Предварительно, 27-летняя автоледи на «Опель Астра» выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус «ПАЗ». От удара автобус выбросило с трассы в кювет, у легковушки значительно повреждена передняя часть кузова.

Автобус развозил рабочих после смены на предприятии, и на момент аварии в салоне находились 49-летний водитель и 67-летний пассажир. В салоне легковушки также были пассажиры: женщины 22 и 33 лет. Всех пятерых с травмами увезли с места ДТП в больницу.

На автодороге Екатеринбург-Тюмень человек погиб в результате массового ДТП.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube