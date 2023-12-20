В Рязани семь человек заболели сальмонеллезом после посещения ресторана

В Рязани девять человек отравились после посещения одного из городских ресторанов. У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция, у семерых из них выявлен сальмонеллез. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«При обращении за медицинской помощью восемь человек были госпитализированы, в настоящее время состояние здоровья удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Причины массового отравления устанавливаются, проводятся лабораторные исследования. Специалистами отобраны образцы готовой продукции и сырья, смывы с поверхностей, проведено обследование сотрудников.

В ходе проверки ресторана выявлены нарушения сроков хранения продукции, порядка прохождения персоналом медосмотров и гигиенического обучения. Заведение приостановило работу с целью устранения выявленных нарушений.

Рязань, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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