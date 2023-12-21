Суд отправил сахалинца в колонию за отказ ехать в зону СВО

Военный суд приговорил жителя Сахалина к сроку в колонии общего режима за отказ исполнить приказ командира. Мужчина отказался ехать в зону СВО.

Обвинение доказало, что 4 августа 2023 года подсудимый «отказался выполнить приказ командира об убытии в район проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях». Обвинение и суд посчитали, что своими действиями мужчина поставил под сомнение принцип единоначалия и это плохо отразилось на воинской дисциплине.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело 20 декабря. Приговором по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ военному назначено наказание: два года девять месяцев в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда, рассказали в пресс-службе суда.

Ранее рядовой и старший прапорщик из Амурской области отказались участвовать в боевых действиях. Военный суд приговорил рядового к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, старшего прапорщика – к 3,5 года.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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