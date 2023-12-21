Двое детей пострадали в массовой аварии под Махачкалой

Массовая авария с участием 10 автомобилей произошла на автодороге Махачкала-Хасавюрт. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них – дети.

Один из автомобилей заглох и остановился на дороге, поскольку на этом участке трассы нет обочины. Из-за плотного тумана в сломавшуюся машину и друг друга врезались еще около 10 автомобилей, рассказал очевидец аварии паблику «Голос Дагестана» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП случилось в районе села Новая Урада Кумторкалинского района. В результате три человека получили травмы, в их числе двое детей, передает ТАСС со ссылкой на минздрав региона. Пострадавших отвезли в больницы Махачкалы.

«Пострадали три человека, двое – дети. Состояние у всех средней степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей», – рассказал собеседник.

Ранее машина с людьми сорвалась с обрыва в реку около села Чилда в Тляратинском районе Дагестана. Водитель погиб, пассажира успели вытащить из воды.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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