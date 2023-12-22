Массовая авария полностью заблокировала дорогу под Нижним Новогородом

Порядка 26 автомобилей стали участниками массовых аварий на автодороге в Нижегородской области. В результате пострадали пять человек, а движение было полностью заблокировано.

Несколько массовых ДТП произошло на трассе Р-158 в районе села Ближнее Борисово в Кстовском районе. Всего в аварии попали 26 автомобилей. Пять человек пострадали, сообщил паблик «Инцидент Нижний Новгород».

В областной ГИБДД предупредили, что движение в результате ДТП полностью блокировано.

«Около с. Б. Борисово произошло ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Просим вас искать путь объезда», – говорится в телеграм-канале ГИБДД.

На автодороге Махачкала-Хасавюрт произошла массовая авария с участием 10 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, двое из них – дети.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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