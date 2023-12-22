Пражского стрелка подозревают в убийстве еще трех человек

Полиция подозревает устроившего в Праге стрельбу студента в убийстве еще трех человек, сообщил глава чешской полиции Мартин Вондрасек. Один из возможных жертв – отец стрелка, еще одна – двухмесячная девочка.

По данным МВД Чехии, подозреваемый Дэвид Козак не был связан с экстремистскими группировками, инцидент не расследуют как теракт. Но после его постов в соцсетях, где мужчина признался в желании суицида, его начала искать полиция. Они приехали в корпус, где у студента должны быть занятия, но не нашли подозреваемого. Позже поступили сообщения о стрельбе.

В доме подозреваемого нашли тело его отца, подозревают, что это дело рук студента. После обыска его также начали подозревать в убийстве еще одного мужчины и его новорожденной дочки. Какие доказательства нашли полицейские, и как убитые связаны с подозреваемым, не уточняется, передает AP.

Полиция также подтвердила, что число погибших выросло до 14 человек, еще 25 были ранены. 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Мартин Вондрасек допустил, что число жертв может еще увеличиться, передает BFM-TV.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 30 пострадавших в результате стрельбы в университете в центре Праги. Стрелок также погиб во время инцидента.

Прага, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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