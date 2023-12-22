В Красноярском крае более 7000 бывших мигрантов не пришли в военкомат

Более семи тысяч получивших гражданство РФ выходцев из других стран не встали на воинский учет в Красноярском крае. По факту нарушения возбуждено уголовное дело, следует из данных штаба МУ МВД России «Красноярское».

Сотрудники МВД вместе с коллегами из Следственного комитета и работниками военкоматов проверили, как новые граждане РФ выполняют обязанности, полученные вместе с паспортом. Только на рынке в Советском районе Красноярска выявили восемь человек, не вставших на воинский учет, сообщили в краевом главке МВД.

В крае с 2018 года по 1 декабря 2023 года более девяти тысяч мужчин 17-50 лет получили российские паспорта. Из них более семи тысяч не выполнили обязанность встать на воинский учет. По мнению следователей, ответственны за нарушение должностные лица, которые должны были оповестить новых граждан об их обязанности и пригласить в военкоматы. Возбуждено уголовное дело о халатности, пишут «Известия».

Следователи возбудили 52 уголовных дела об уклонении от воинской службы после получения гражданства РФ. Три дела ушли в суд, и по двум вынесены обвинительные приговоры. Еще 14 подозреваемых находятся под следствием, а пятеро из них – под стражей. Следователи также объявили в розыск 26 граждан РФ, не вставших на воинский учет.

В Свердловской области провели рейд по выявлению бывших мигрантов, получивших паспорта РФ, но «забывших» получить повестки в военкомат.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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