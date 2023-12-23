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Суббота, 23 декабря 2023, 14:51 мск

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Снаряд попал в дом: в Курской области после обстрела ВСУ погиб мирный житель

В Курской области в результате обстрела с украинской стороны погиб местный житель. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель», – уточнил губернатор.

По его словам, в различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. «Повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно. Обязательно окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», – отметил Старовойт.

Курск, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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