Снаряд попал в дом: в Курской области после обстрела ВСУ погиб мирный житель

В Курской области в результате обстрела с украинской стороны погиб местный житель. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.
«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель», – уточнил губернатор.
По его словам, в различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. «Повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно. Обязательно окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», – отметил Старовойт.
Курск, Елена Володина
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